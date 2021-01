Sieg gegen Union : Belohnungs-Bier für FCA-Matchwinner Niederlechner

Augsburg Florian Niederlechner trifft wieder - endlich! Ein Bierchen wünscht sich der Augsburger Stürmer zur Belohnung. Er lässt gegen Union eine „sehr schwere Zeit“ hinter sich. Rafal Gikiewicz entwirft einen Plan gegen seine alte Berliner Liebe in der Küche.

„Er trinkt ja keinen Alkohol. Deswegen werde ich ihm einen Almdudler spendieren, aber er kann mir gerne ein Bier ausgeben“, sagte der endlich wieder aufgetaute Torjäger des FC Augsburg nach seinen ersten Treffern in der Fußball-Bundesliga seit quälend langen 217 Tagen.

Und wie die vergangenen Monate nach seiner herausragenden vorangegangenen Saison an Niederlechner genagt hatten! „Es war echt eine sehr schwere Zeit. Wenn man in der Vorsaison 23 Scorerpunkte macht und das dann nicht erfüllen kann, dann ist das für die Psyche sehr schwer“, räumte Niederlechner im TV-Sender Sky nach seinem Doppelpack beim 2:1 (1:1) gegen das Überraschungsteam des 1. FC Union Berlin ein.

Trainer Heiko Herrlich hatte vor der Partie am Samstag so eine Ahnung mit Niederlechner gehabt. „Irgendwie hatte ich das Gespür, dass der Knoten bei ihm platzt“, meinte der ehemalige Nationalstürmer und beorderte den Angreifer deshalb auch in die Anfangsformation. „Im Training hat er viele solcher Möglichkeiten genutzt, deshalb war es für mich nur eine Frage der Zeit, dass der Knoten wieder platzt.“