Borussia Dortmund : Beliebtheit und keine Alternativen: Terzic soll bleiben

Dortmund Borussia Dortmund spielt am Mittwoch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Sevilla. Ob der BVB im nächsten Jahr auch wieder in der Königsklasse spielt, ist derzeit fraglich. Trotzdem soll Trainer Edin Terzic bis zum Saisonende bleiben.

Doch der 38-Jährige soll mangels Alternativen unbedingt als Platzhalter die Saison retten und den BVB noch in die Champions League führen. „Wenn du eine schwierige Phase hast, wird schnell nach dem Trainer gefragt. So ist das Geschäft. Aber unsere Haltung hat sich nicht geändert“, sagte Zorc den „Ruhr Nachrichten“: „Wir gehen davon aus, dass wir mit Edin Terzic den Turnaround schaffen werden.“

Dennoch ist eine Trennung von Terzic aktuell aus zwei Gründen unwahrscheinlich. Zum einen ist der Coach bei der Mannschaft sehr beliebt, Routinier Mats Hummels kämpfte mit seinen Aussagen nach dem 2:2 gegen Hoffenheim augenscheinlich um den Verbleib des Trainers. Und auch Erling Haaland nahm ihn öffentlich in Schutz. Doch ist die Beliebtheit vielleicht sogar ein Problem? Auch wenn Terzic mit dem Bankplatz von Kapitän Marco Reus am Wochenende zeigte, dass er auch vor großen Namen nicht zurückschreckt. Sky-Experte Dietmar Hamann riet der Mannschaft kürzlich, „sich anzustrengen. Denn so einen sympathischen Trainer kriegen sie vielleicht nie wieder“. Am Wochenende stellte Hamann fest: „Mich hat es gewundert, dass die Diskussion um den Trainer nicht schon letzte Woche geführt wurde. Ich sehe keine Entwicklung.“