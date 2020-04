Mainz-Trainer : Beierlorzer: Fußball in kleiner „Parallelwelt“

Beierlorzer: Fußball in kleiner „Parallelwelt“

Der Mainzer Trainer Achim Beierlorzer sieht den Fußball in einer kleinen Parallelwelt. Foto: Torsten Silz/dpa

Mainz Trainer Achim Beierlorzer vom 1. FSV Mainz 05 hat Verständnis für die emotional geführte Debatte um einen Neustart der Fußball-Bundesliga in der Corona-Krise.

„Wenn man die Gesamtsituation in Deutschland betrachtet, gibt es Menschen, die ganz schlimme Schicksale erleben, persönlich und finanziell“, erklärte der 52-Jährige in einem Interview in den Zeitungen der VRM-Gruppe.