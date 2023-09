3. Spieltag Bei Füllkrug-Debüt: BVB blamiert sich gegen Heidenheim

Auch ohne Füllkrug, der wie Ex-Kapitän Marco Reus zunächst auf der Bank saß, übernahm der BVB früh das Kommando, ging aber eher dank zweier glücklicher Fügungen schnell in Führung. Heidenheims Pechvögel waren dabei ausgerechnet zwei frühere Dortmunder. Zunächst schoss Kapitän Patrick Mainka, der von 2016 bis 2018 für die 2. Mannschaft des BVB gespielt hatte, beim Klärungsversuch Can an, der Ball fiel Brandt vor die Füße, der schnell reagierte und mit links an die Unterkante der Latte und ins Tor schoss. Schiedsrichter Tobias Reichel ließ nur kurz prüfen, ob Can der Ball an den Arm geprallt war und gab den Treffer.