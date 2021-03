26. Spieltag : Befreiungsschlag: Klarer Hertha-Sieg gegen Leverkusen

Berlin Jetzt wird es eng für Trainer Peter Bosz. Bei Hertha BSC verliert Bayer Leverkusen deutlich. Die Berliner feiern einen ganz wichtigen Erfolg im Abstiegskampf.

Deyovaisio Zeefuik (4. Minute), Matheus Cunha (26.) und Jhon Cordoba (33.) sorgten mit ihren Toren am Sonntag im Olympiastadion für einen unerwartet klaren 3:0 (3:0)-Erfolg der Berliner. Während die Mannschaft von Trainer Pal Dardai durch den Sieg aus der Abstiegszone gleich um drei Ränge auf den 14. Platz kletterte, ist bei Bayer die Zukunft des Niederländers Bosz nach der schon zehnten Pflichtspielniederlage in diesem Jahr ungewiss.

Die Hertha dagegen gewann erstmals überhaupt in dieser Saison nach dem 2:1 gegen Augsburg zwei Heimspiele nacheinander. „Wir sind auf einem gutem Weg“, lobte Dardai seine Mannschaft. „Von der Tabelle her war das ein wichtiger Sieg für uns.“ Nach der Länderspielpause kann sein Team nun mit mehr Selbstvertrauen zum Berliner Derby am Ostersonntag beim 1. FC Union antreten. „Es wäre richtig schlimm gewesen, mit einer Niederlage in die Pause zu gehen“, gab Dardai zu.