FC Bayern München : Beckenbauer erwartet von Flick klare Aussage zur Zukunft

München Franz Beckenbauer erwartet von Hansi Flick eine klare Aussage, ob er nach der laufenden Saison beim FC Bayern München bleibt oder als Bundestrainer zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) wechselt.

Flick wird als heißer Kandidat für die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw gehandelt, der nach der Europameisterschaft in diesem Sommer sein Amt aufgibt. Der 56-Jährige hatte kürzlich angekündigt, sich nicht mehr an Debatten abseits der Mannschaft des FC Bayern zu beteiligen und nur noch mit „nächste Frage“ oder in ähnlicher Form darauf zu reagieren.