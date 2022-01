18. Spieltag : Bebou verhilft Hoffenheim zu Platz drei - FCA enttäuscht

Sinsheim Das Bundesliga-Debüt von Augsburgs Neuzugang Ricardo Pepi geht fast unter beim Hoffenheimer Sieg. Die abstiegsbedrohte Weinzierl-Mannschaft schwächelt weiter in der Offensive.

Der 27 Jahre alte Bebou drehte das Spiel nach dem 0:1 durch Michael Gregoritsch (5. Minute) mit einem Doppelpack (38./44.) und hat nun sieben Treffer stehen. „Wir waren von Anfang an griffig. Ich freue mich einfach, dass wir gewonnen haben“, sagte der strahlende Matchwinner nach dem Abpfiff. In der dritten Minute der Nachspielzeit traf Nationalspieler David Raum zum Endstand. „Es ist immer noch nur ein Moment. Aber natürlich ist es ein Stück weit eine Bestätigung für einen guten Weg, den wir eingeschlagen haben“, sagte TSG-Coach Hoeneß zum Platz in der Spitzengruppe. „Trotzdem können wir uns nix dafür kaufen.“

Augsburgs Rekordeinkauf Ricardo Pepi konnte sich vor coronabedingt nur 500 Zuschauern in Sinsheim noch nicht in den Vordergrund spielen. Coach Markus Weinzierl brachte den 18 Jahre jungen US-Stürmer mit der Rückennummer 18 erst nach einer Stunde. Pepi war für eine Ablöse von 13 Millionen Euro plus Bonuszahlungen vom MLS-Club FC Dallas geholt und mit einem Vertrag bis 2026 plus Option auf eine weitere Saison ausgestattet worden. „Für das, dass er noch nicht mal alle Vornamen kennt, hat er es ordentlich gemacht“, sagte Weinzierl.