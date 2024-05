Bundesliga Bayers Rolfes über Tah: „Gutes Gefühl, dass er bleibt“

Der 28 Jahre alte Tah spielt seit 2015 für Bayer. In seiner wohl besten Saison führte er die Werkself mit zum ersten Meistertitel, das Triple ist möglich. Zudem wurde er Stammspieler in der Nationalmannschaft. Der FC Bayern München soll an Tah interessiert sein, der Spieler selbst hat oft den Wunsch geäußert, irgendwann in England zu spielen. Sein Vertrag läuft 2025 aus, Club-Chef Fernando Carro hatte angekündigt, dass man ihn nicht auslaufen lassen werde. Tah muss also entweder verkauft werden oder den Vertrag verlängern.