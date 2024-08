Fußball-Bundesliga Bayers Erfolgsserie gerissen: 2:3 nach Openda-Doppelpack

„Auch für die Zuschauer war es faszinierend, im Endeffekt ein gutes Ende für uns. Das 2:1 hat uns am Leben gehalten. Leverkusen war in der ersten Hälfte besser, trotzdem haben wir an uns geglaubt“, sagte RB-Sportdirektor Rouven Schröder und fügte hinzu: „Es gibt ein richtig gutes Gefühl. Wir müssen an uns glauben. Wir haben ein unglaubliches Potenzial.“