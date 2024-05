Bundesliga Bayerns XY-Lösung Kompany: „Keine schlechte Situation“

„Uli Hoeneß hat den Verein, wie er jetzt dasteht, so geschaffen. Das war immer die Problematik bei seinem Tun, weil er alles kontrollieren wollte. Wenn er einen Trainer hatte, den er kontrollieren konnte, dann war die Welt in Ordnung. Wenn ein Trainer mit ihm nicht so konnte, gab es Schwierigkeiten“, sagte er frühere Bayern-Trainer Felix Magath, zwischen 2004 und 2007 zweimal Double-Gewinner in München, über die Krise beim FC Bayern in einer Sky-Sendung.