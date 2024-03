25. Spieltag Bayerns Tor-Party erfreut verletzten Tuchel

„Am Ende sind das aber die Spiele, die wir lieben, die du als Bayern-Spieler haben willst. Wir sind heute in unserem Flow geblieben“, sagte Goretzka. Zumindest für eine Nacht kamen die Münchner auf sieben Punkte an Spitzenreiter Bayer Leverkusen heran. „Wenn Leverkusen nochmal wackelt, dann müssen wir da sein.“ Leverkusen ist am Sonntag Gastgeber für den VfL Wolfsburg.