Bundesliga-Auftakt : Bayerns Topstarter eröffnen „Mission 30“ - Neuer stichelt

München Hallo Dortmund. Hier Manuel Neuer. Bitte genau hinhören. Mit einer Botschaft an die Borussia eröffnete Bayern Münchens Kapitän Manuel Neuer das programmierte neue Titelduell der nationalen Topclubs in der Fußball-Bundesliga.

90 Tage nach dem jüngsten Empfang der Meisterschale macht der Champion vor einem weltweiten TV-Publikum am Freitag (20.30 Uhr/ZDF und DAZN) den Anfang und startet mitten in der finalen Shopping-Phase nach 29 Meisterschaften noch ohne Neuzugang Ivan Perisic die „Mission 30“. Ein Selbstläufer wird diese nicht, wie Double-Gewinner Niko Kovac vor seinem zweiten Jahr als Bayern-Coach eindringlich warnte: „Was war, ist vorüber. Wir müssen uns wieder neu beweisen.“

Covic hat eine personell aufgemotzte Hertha in der Vorbereitung eine neue Ausrichtung verpasst: offensiver, mutiger, mit viel Ballbesitz. Den neuen Hertha-Stil will der 42-jährige Covic auch gegen die aus seiner Sicht „beste Mannschaft Deutschlands“ umgesetzt sehen.

Wie verwundbar sind die Bayern - national? Auf diese Preisfrage könnte es in den ersten 90 Ligaminuten gleich eine Antwort geben. „Der erste Spieltag ist immer ein komischer, weil man nicht weiß, wo man steht“, meinte Neuer. Beim 0:2 im Supercup gegen Dortmund und dem 3:1 im DFB-Pokal beim Viertligisten Energie Cottbus liefen die Münchner Stars noch nicht heiß. „Es ist normal, dass am Anfang noch nicht alles funktioniert“, bemerkte Torjäger Robert Lewandowski.

„Wir haben viele Namen durchleuchtet“, verriet Kovac, der betonte: „Fakt ist, dass wir noch etwas brauchen.“ Auch nach Perisic, der bei seiner Vorstellung am Mittwoch sagte: „Ich will alles geben, damit wir erfolgreich sind.“ Für Kovac ist sein Landsmann ein „Topspieler“.

Weitere benötigen die Bayern für die Champions League, in der es nicht wieder ein Achtelfinal-Aus geben soll. „Wir wollen ein anderes Gesicht zeigen und alles möglich machen, was geht“, kündigte Neuer im Interview des vereinseigenen TV-Senders an. International sind die Bayern - anders als in der Bundesliga - in der Herausfordererrolle.