Triple-Sieger : Bayerns Suche nach Verbesserung - Flicks Wunschliste

München Wann wechselt Thiago - und wohin? Geht auch Martínez? Und wen bekommt Triple-Coach Flick noch zu den Zugängen Sané, Nübel und Nianzou? Beim FC Bayern gehen die Personalplanungen auch im Urlaub weiter. Der Bau eines Kaders sei nie abgeschlossen, betont der künftige Oberboss.

Das gilt auch für Hansi Flick, obwohl der Triple-Coach mit den Münchner Bossen längst die neue Saison plant, in der drei Titel zur Verteidigung anstehen. Und in der es schon bald in den Supercup-Endspielen am 24. September in Budapest gegen Europa-League-Sieger FC Sevilla sowie sechs Tage später daheim in München gegen Vizemeister Borussia Dortmund um weitere Titel geht.