Schwaches Spiel : Bayerns Sané über Auswechslung: „Das kannte ich so nicht“

Leverkusen Nationalspieler Leroy Sané hat sich nach seiner Auswechslung nach vorheriger Einwechslung im Spitzenspiel des FC Bayern bei Bayer Leverkusen enttäuscht, aber auch einsichtig gezeigt.

„Die Auswechslung kam im ersten Moment überraschend für mich - das kannte ich so nicht. Aber auch das passiert einmal. Das Team war direkt nach Abpfiff an meiner Seite, und wir haben uns alle über die drei Punkte gefreut“, sagte der 24-Jährige nach dem 2:1 der Münchner der „Bild“-Zeitung: „Über allem steht die Freude, dass wir dieses so wichtige Spiel am Ende gewinnen konnten.“