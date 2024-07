Fußball-Bundesliga Bayerns „Puzzlestück“ Palhinha und die großen Auswirkungen

Palhinha präsentierte sich bei seiner Vorstellung „stolz und glücklich“, doch noch in München gelandet zu sein. Und er sprüht vor Tatendrang, will sofort sein Können zeigen. Am liebsten gleich auf der Südkorea-Reise im Testspiel gegen Tottenham Hotspur am Samstag in Seoul. „Ich bin bereit, zu spielen. Ich bin froh, endlich das Bayern-Trikot zu tragen.“ Wie zuvor Tuchel hätte auch Kompany ihn unbedingt haben wollen, dafür sei er sehr dankbar.