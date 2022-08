3. Spieltag : Bayerns nächste Machtdemonstration: Sieben Tore in Bochum

Bochum Dieser FC Bayern München spielt in einer eigenen Liga. Beim 7:0 beim VfL Bochum rehabilitiert sich der Rekordmeister für die bittere Pleite im Februar. Der VfL kassierte eine historische Klatsche.

Während der vermeintlich ärgste Herausforderer Borussia Dortmund am Samstag gegen Werder Bremen erstmals gepatzt hatte, stehen die Bayern nach drei Spieltagen als einziges Team mit der Maximalausbeute von neun Punkten an der Spitze. Die Torbilanz von jetzt +14 bedeutet den besten Start eines Teams in der Bundesliga-Historie. „Die Energie, die in der Mannschaft steckt, die Stimmung, da gönnt jeder jedem alles“, schwärmte Nagelsmann. „Das war letztes Jahr nicht immer so, das ist sehr angenehm.“