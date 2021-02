Bundesliga : Bayerns mächtiges Transfer-Signal mit Upamecano

Dayot Upamecano trägt in der nächsten Saison das Trikot des FC Bayern. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

München Nach der Rückkehr von der Club-WM präsentieren die Bayern gleich die nächste Trophäe. Sie schnappen dem Liga-Rivalen RB Leipzig den besten Abwehrspieler weg und stechen Europas Topclubs auf dem Transfermarkt aus. Auch die Titelhatz geht sofort weiter - allerdings mit Sorgen.

Weiter. Immer weiter. Kaum sind die Bayern als Vereins-Weltmeister und Sechs-Titel-Gewinner aus Katar zurück, da geht die rastlose Trophäenjagd schon wieder in der Fußball-Bundesliga und der Champions League weiter.

Vor dem Heimspiel am Montag (20.30 Uhr/DAZN) gegen Arminia Bielefeld verkündete der Serienmeister aber zwischendrin erst noch einen wichtigen Erfolg auf dem Transfermarkt. Der FC Bayern entreißt dem nationalen Rivalen RB Leipzig Abwehrchef Dayot Upamecano. Der 22 Jahre alte Franzose soll in München auf Sicht die Nachfolge des zweimaligen Triple-Gewinners David Alaba antreten, dessen Abschied im Sommer seit längerem besiegelt ist.

Der Großtransfer ist gerade in Corona-Zeiten ein vielfaches Signal. Die Bayern schwächen nicht nur einen ehrgeizigen Liga-Konkurrenten. Sie stachen auf dem internationalen Transfermarkt auch Mitbewerber wie den FC Liverpool und den FC Chelsea mit den deutschen Trainern Jürgen Klopp und Thomas Tuchel im Kampf um einen Innenverteidiger aus, dem alle Experten Weltklasse-Potenzial bescheinigen.

„Upamecano ist ein junger Spieler, dessen Qualitäten bereits außergewöhnlich entwickelt sind“, schwärmte Hasan Salihamidzic. Der Münchner Sportvorstand gab den Transfer in einem „Bild“-Interview bekannt. Die Veröffentlichung platzte mitten in das Leipziger 2:1 am Freitagabend gegen den FC Augsburg - und erwischte die Sachsen kalt.