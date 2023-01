Bundesliga : Bayerns Katar-Sponsoring: Fanclub-Dachverband fordert Ende

München Nach zwei Jahren Corona-Pause reist der FC Bayern wieder ins Trainingslager nach Doha. Das Sponsoring der Münchner mit Qatar Airways ist bei den Fans umstritten.

Kahn: „Wir werden eine Lösung finden“

Die Bayern bereiten sich seit Jahren in Katar auf die Rückrunde vor. In den vergangenen zwei Jahren war das Trainingscamp wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Coach Julian Nagelsmann und seine Mannschaft brechen nun am Freitag in das Emirat auf, sie bleiben bis zum 12. Januar. Am 20. Januar geht es für den FC Bayern in der Bundesliga bei RB Leipzig weiter.