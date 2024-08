Vor dem Bundesliga-Start Bayern-Zugang Olise: Ein Zauberer auf Sanés Position

„Ein Tor, ein Assist ist nicht so schlecht“, sagte Eberl nach einer Torvorlage des 22 Jahre alten Franzosen als Einwechselspieler in Ulm und seinem ersten Bayern-Treffer mit einem sehenswerten Volleyschuss gegen Zürich. „Er hat unglaublich großes Potenzial. Deswegen haben wir uns auch so um ihn bemüht. Letzte Saison hatte er zwei Verletzungen und hat trotzdem eine herausragende Saison gespielt, was Tore und Assists betraf. Und er hat das bei Olympia noch einmal bestätigt.“