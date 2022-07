Supercup : Bayern will „Statement setzen“ - RB die zweite Trophäe

Leipzig/München Der Supercup zum Aufwärmen für die neue Saison startet mit dem reizvollen Duell des FC Bayern gegen RB Leipzig. Der aufgemotzte Münchner Kader um Mané will gleich ein Zeichen setzen.

„Leipzig ist ein hungriger, junger Verein, der versucht immer, am Status von Bayern München zu kratzen“, sagte Nagelsmann (35) am Tag vor dem Duell an diesem Samstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) bei den Sachsen. „Es ist wichtig, dass man da als Verein, der an der Spitze stand im letzten Jahr in der Meisterschaft, versucht, ein kleines Statement zu setzen und versucht, seine Stärke zu zeigen.“ Außerdem sei auch „ein kleiner Titel“ wichtig.