Supercup : Bayern will „Statement“ gegen RB abgeben - Mané vor Debüt

Bayern will „Statement“ gegen RB abgeben - Mané vor Debüt

Spielt mit Bayern an seiner alten Wirkungsstätte um den Supercup: FCB-Coach Julian Nagelsmann. Foto: Sven Hoppe/dpa

München Der FC Bayern München will mit einem Sieg im Supercup-Duell mit RB Leipzig gleich ein Zeichen für die neue Saison setzen.

„Es ist ein wichtiges Spiel, weil es ein kleiner Titel ist. Aber auch als Statement“, sagte Trainer Julian Nagelsmann vor der Partie des deutschen Fußball-Meisters am Samstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) beim DFB-Pokalsieger.

„Leipzig ist ein hungriger, junger Verein, der versucht immer, am Status von Bayern München zu kratzen“, sagte der 35-Jährige. „Es ist wichtig, dass man da als Verein, der an der Spitze stand im letzten Jahr in der Meisterschaft, versucht, ein kleines Statement zu setzen und versucht, seine Stärke zu zeigen.“