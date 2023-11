Bundesliga Bayern wieder Zweiter - Leverkusen „formidabler“ Konkurrent

Die Werkself hatte am Sonntag ihr Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin klar mit 4:0 gewonnen. Alejandro Grimaldo (23. Minute), Odilon Kossounou (56.), Jonathan Tah (73.) und Nathan Tella (83.) sorgten für den zehnten Erfolg in der elften Ligapartie der Saison. In der Tabelle führt Bayer (31 Punkte) vor München (29) und Stuttgart (24). Leipzig (23) und Dortmund (21) folgen.