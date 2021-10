Bundesliga : Bayern weiter ohne Trainer Nagelsmann - „Wieder aufstehen“

München Der FC Bayern München muss ohne Trainer Julian Nagelsmann versuchen, im Bundesligaspiel beim 1. FC Union Berlin eine positive Reaktion auf das historische 0:5 im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach zu zeigen.

Der 34-Jährige befindet sich weiterhin in Corona-Quarantäne, hofft aber, am kommenden Dienstag in der Champions League gegen Benfica Lissabon wieder im Stadion dabei sein zu können. Nagelsmann erwartet am Samstag (15.30 Uhr/Sky) eine Reaktion seiner Mannschaft. „Wir haben den Anspruch, Champions zu sein, die wieder aufstehen“, sagte er. Sein Team habe sich in Gladbach „verwundbar“ gezeigt. Die Niederlage habe aber „in allererster Linie gezeigt, dass wir Menschen sind und keine Maschinen“.