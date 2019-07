Finale Saisonvorbereitung : Bayern weiter ohne Hernández - Härtetest gegen BVB

Geht in seine zweite Saison als Bayern-Coach: Niko Kovac. Foto: Javier Rojas/Pi/Prensa Internacional via ZUMA.

München Nach der Rückkehr aus den USA hat Trainer Niko Kovac mit dem FC Bayern München die finale Phase der Saisonvorbereitung in Angriff genommen.

In dieser Woche stehen für den deutschen Rekordmeister gleich mehrere Härtetests gegen hochkarätige Gegner auf dem Programm. Am Dienstag (20.30 Uhr/ZDF) treffen die Bayern im Rahmen des Audi Cups in der Münchner Allianz Arena auf Fenerbahce Istanbul mit dem Ex-Bremer Max Kruse. Tags darauf geht es im Finale oder Spiel um Platz drei gegen Real Madrid oder Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur. Gegen Real hatten die Bayern erst kürzlich in Houston mit 3:1 gewonnen.