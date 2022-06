Bundesliga : Bayern-Vorstandschef Kahn: Klare Absage an Oligarchen

München Vorstandschef Oliver Kahn hält nichts von einem möglichen Einstieg von Oligarchen beim FC Bayern München.

„Bei uns werden Oligarchen definitiv keine Rolle spielen. Haben sie nie, werden sie nie“, sagte Kahn dem „vbw-Unternehmermagazin“, das am 2. Juni in München erschien. „Und eigentlich ist Oligarch auch nicht mehr das richtige Wort, um zu beschreiben, was in der Fußballwelt los ist: Es sind Staaten, die Anteile an den Clubs halten, etwa Saudi-Arabien an Newcastle oder Katar an Paris Saint-Germain. Der FC Bayern hat es also nicht mehr nur mit Oligarchen zu tun, sondern sogar mit ganzen Staaten.“