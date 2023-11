Bundesliga Bayern-Vorstandsboss Dreesen: „Auf einer Linie“ mit Tuchel

Tuchel hatte sich in Dortmund beim TV-Interview ein Wortduell mit Matthäus und Moderator Sebastian Hellmann geliefert. Matthäus und Expertenkollege Hamann hatten zuvor nach dem Aus der Münchner im DFB-Pokal bei Drittligist 1. FC Saarbrücken (1:2) Kritik an Tuchel und dem Team geäußert. Auf der Pressekonferenz im Anschluss an das BVB-Spiel hatte Tuchel ebenfalls gestichelt. Dreesen versicherte, Tuchel werde auch in Zukunft „sagen wollen, was ihm auf dem Herzen liegt“.