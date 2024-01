Bundesliga Bayern vorerst ohne Upamecano - Sorgen um Kimmich und Laimer

Ob auch Konrad Laimer und Joshua Kimmich ein Ausfall drohe, vermochte Tuchel in der Nacht nicht zu sagen. Kimmich ist an der Schulter angeschlagen, Laimer verließ die Arena humpelnd. Bei Laimer sei die Sorge eines Ausfalls allerdings größer als bei Kimmich, sagte Tuchel. „Ich hoffe, dass es so wenig wie möglich ist“, sagte Laimer, der sich womöglich eine Muskelverletzung an der Wade zugezogen hat.