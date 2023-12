Bundesliga Bayern vor Verlängerung mit Müller - Hoeneß: Frage der Zeit

„Es ist nur eine Frage von Tagen oder Stunden, bis es bekannt gegeben wird“, sagte der langjährige Manager des deutschen Fußball-Rekordmeisters am Montagabend bei ServusTV. In der Sendung „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ ergänzte 71-Jährige: „Ich denke, dass es im Sinne des ganzen Vereins ist, dass Thomas bei uns bleibt.“ Bayerns Sportdirektor Christoph Freund, der ebenfalls in der Sendung war, sagte: „Er hat noch nicht verlängert, aber es könnte noch passieren.“