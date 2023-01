Bundesliga : Bayern unbeeindruckt von Kölner Tore-Gala

München Der FC Bayern München geht das erste Heimspiel des Jahres gegen den 1. FC Köln unbeeindruckt von der Sieben-Tore-Gala des Gegners an.

„Die sieben Tore machen eher was mit Köln als mit uns. Die Kölner werden jetzt nicht weniger Selbstvertrauen haben“, sagte Trainer Julian Nagelsmann am Tag vor der Partie an diesem Dienstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) in der Allianz Arena. Die Kölner waren mit einem furiosen 7:1 gegen Werder Bremen nach der Winterpause gestartet.