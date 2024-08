Fußball-Bundesliga Bayern-Trio zurück im Training

Nach der Rückkehr aus Südkorea und anderthalb Tagen Erholung hat der FC Bayern München wieder das Training aufgenommen. Mit dabei waren bei hochsommerlichen Temperaturen am Dienstag auch die EM-Teilnehmer Dayot Upamecano, Kingsley Coman und Matthijs de Ligt. Die beiden französischen Nationalspieler und der niederländische Auswahlspieler, der mit Manchester United in Verbindung gebracht wird, hatten nach der Fußball-EM noch Urlaub und waren nicht mit nach Seoul gereist. Das Trio war am vergangenen Freitag mit Leistungstests in die Vorbereitung gestartet.