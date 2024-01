Transfermarkt Bayern-Transfer von Sacha Boey steht kurz bevor

„Es ist unser Wunsch, ihn zu verpflichten“, bestätigte Trainer Thomas Tuchel bei Sky vor dem Spiel beim FC Augsburg. Mit Bezug auf die obligatorische medizinische Untersuchung fügte der 50-Jährige an: „Manche Dinge entscheiden sich in der Röhre.“ Boey (23) kommt von Galatasaray Istanbul, soll sich bereits in München befinden und Medienberichten zufolge knapp 30 Millionen Euro Ablöse kosten.