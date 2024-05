FC Bayern München Bayern-Trainersuche mit Ärgernissen - Spekulationen um Flick

„Bitte da nichts reininterpretieren, wenn ich nicht in der Kurve war. Die Fans kommen ja nicht für den Trainer. Nein, ich bin nicht gerne da im Mittelpunkt. Das ist für die Mannschaft“, erklärte Tuchel. Als er gefragt wurde, wann er den vom Stadionsprecher angekündigten „gebührenden“ Abschied bekommen könnte, lächelte er erwartungsvoll - und witzelte. „Abschiedsspiel noch irgendwann.“ Weniger launig fiel seine Bayern-Bilanz aus. „Ich bin hier angetreten, um so viele Titel wie möglich mit der Mannschaft und dem Club zu holen - das ist uns nicht gelungen“, sagte Tuchel. Meister in der Saison 2022/23 - das war's in der im März 2023 begonnenen Amtszeit.