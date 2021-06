Bericht „Bild“ : Bayern-Trainer Nagelsmann verzichtet auf Trainingslager

Startet als neuer Trainer des FC Bayern im Juli in die Saisonvorbereitung. Foto: Jan Woitas/dpa-Pool/dpa

München Bayern Münchens neuer Trainer Julian Nagelsmann verzichtet nach Informationen der „Bild“-Zeitung in der Vorbereitung auf die neue Fußball-Saison auf ein Trainingslager.

Demnach will der 33-Jährige den Nationalspielern im Team des deutschen Rekordmeisters nach der EM und angesichts der dicht getakteten Hinrunde weitere Reisestrapazen ersparen. Nagelsmann werde mit der Mannschaft daher die gesamte Zeit auf dem Bayern-Gelände an der Säbener Straße in München arbeiten.