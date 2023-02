Bundesliga : Bayern-Torwarttrainer verlässt türkisches Nationalteam

München Nach seinem Wechsel von der TSG 1899 Hoffenheim zum FC Bayern München wird Torwarttrainer Michael Rechner auch nicht mehr dem Trainerstab der türkischen Fußball-Nationalmannschaft zur Verfügung stehen.

„Nein, das wird so nicht mehr gehen. Man muss Danke an die TSG Hoffenheim sagen, denn der Club hat das immer sehr unbürokratisch gemacht. Nach dem Wechsel zum FC Bayern geht das aber nicht mehr“, sagte Türkei-Coach Stefan Kuntz dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

In München tritt Rechner die Nachfolge von Toni Tapalovic an, von dem sich die Bayern zur großen Enttäuschung von Nationaltorhüter Manuel Neuer getrennt hatten. Neuer hatte seinen Ärger in einem Interview zum Ausdruck gebracht und damit für viel Wirbel gesorgt.