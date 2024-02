Bundesliga Bayern-Torwart Neuer trainiert vor Topspiel individuell

Innenverteidiger Minjae Kim nahm erstmals wieder am Mannschaftstraining der Bayern teil. Der Nationalspieler aus Südkorea war am Mittwoch vom Asien-Cup nach München zurückgekehrt. Er dürfte damit gleich eine Option für das Gastspiel am Samstag (18.30 Uhr) beim Spitzenreiter aus Leverkusen sein. Die Münchner liegen zwei Punkte zurück.