9. Spieltag Bayern-Torfest beim Neuer-Comeback

In einer verrückten ersten Hälfte mussten sich die Bayern erst in Unterzahl orientieren, scheiterten dann mehrfach am in dieser Phase herausragenden Gästetorwart Marcel Schuhen, ehe zwei ähnliche Notbremsen von Gjasula gegen Konrad Laimer und Maglica gegen Kane nun die Gäste in Unterzahl brachten. Zuvor hatte Neuer seinen größten Comeback-Auftritt, als er Auge in Auge mit Mehlem mit einer Fußabwehr reaktionsschnell das 0:1 verhinderte. Die Bayern-Fans feierten die Nummer eins für diese wichtige Aktion.