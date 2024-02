Transfers Bayern-Talent Krätzig wird an Austria Wien ausgeliehen

Beim FC Bayern läuft Krätzigs Vertrag bis zum 30. Juni 2027. Er war beim FC Bayern München Ergänzungsspieler hinter Alphonso Davies und Raphael Guerreiro. In der Bundesliga kam er viermal zum Einsatz, zweimal durfte er im Pokal ran, einmal in der Champions League. Zuerst hatte Sky über den Wechsel berichtet. Der Transfer von Krätzig war noch möglich, da die Wechselperiode in Österreich erst an diesem Dienstag endet.