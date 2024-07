Saison-Vorbereitung Bayern-Stars trainieren erstmals unter Kompany

Vincent Kompany hat die Stars des FC Bayern München erstmals unter seiner Leitung schwitzen lassen. Der 38-Jährige leitete am Mittwoch am Club-Gelände an der Säbener Straße seine erste Einheit als Coach des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Nach einem kurzen Aufwärmprogramm hielt der Belgier seine erste Ansprache, dann ging es mit den weiteren Trainingsinhalten weiter.