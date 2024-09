Fußball-Bundesliga Bayern-Sportvorstand Eberl: „Neues Leben geschenkt bekommen“

Auf die Frage, was das konkret heiße, sagte der 51-Jährige: „Dass ich heute viel mehr im Moment lebe.“ Eberl, der seit März Sportvorstand beim FC Bayern ist, erklärte: „Als wir in Gladbach die Champions League erreichten, lagen sich alle um mich herum in den Armen. Mir aber schwirrten nur die Fragen im Kopf herum: "Oh Gott, sind wir mit dem Kader überhaupt konkurrenzfähig? Was für Transfers muss ich jetzt machen?" Heute kann ich mit meiner Lebensgefährtin und dem Hund im Garten sitzen - und bin ganz bei mir. Bin einfach: ich! Das habe ich vierzig Jahre vorher so nie empfunden.“