Bundesliga Bayern-Sportdirektor Freund: „Blutleer“ gespielt

Die Münchner hatten zuvor mit 0:1 gegen den SV Werder Bremen verloren. „Das war nicht unser Plan, das ist sehr überraschend gekommen“, sagte Freund in der Sendung „Blickpunkt Sport“. Es bringe nichts, über eine gute Trainingswoche zu sprechen, „weil wir einfach ein schlechtes Spiel gemacht haben.“ Das sei eine unnötige Niederlage gewesen. In der Tabelle haben die Münchner vor dem Nachholspiel am Mittwoch gegen Union Berlin sieben Punkte Rückstand auf Leverkusen.