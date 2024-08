Fußball-Testspiel Bayern siegen mit Kimmich im Zentrum: „Gute Optionen“

„Das Wichtigste heute war, der gesamte Kader war bereit zu leiden unter den schwierigen Bedingungen“, kommentierte der Belgier: „Du kannst in dieser Phase der Vorbereitung keine perfekte Leistung erwarten.“ Aber die Arbeitseinstellung aller Spieler gefiel Kompany. „Ich möchte mich bedanken für den warmen Empfang in Südkorea“, sagte Kompany, der für diese Worte am Ende der Pressekonferenz Applaus der einheimischen Reporter bekam.