Fußball-Bundesliga Bayern rechnen mit Manuel Neuer gegen Leverkusen

Neuer (38) hatte kurzfristig auf einen Einsatz in Bremen verzichtet. Der Kapitän stand zunächst zwar auf dem Aufstellungsbogen, musste nach dem Aufwärmen aber passen. Neuer hatte sich am Dienstagabend beim 9:2 in der Champions League gegen Dinamo Zagreb eine leichte Verletzung am Oberschenkel zugezogen.