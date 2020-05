Im Spitzenduell : Bayern rechnen mit Boateng-Einsatz in Dortmund

Bayern rechnen mit Boateng-Einsatz in Dortmund

Der FC Bayern rechnet trotz zuletzt leichter Probleme Boatengs mit einem Einsatz im Spitzenspiel in Dortmund. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

München Der FC Bayern München kann trotz leichter Probleme mit Jérôme Boateng für das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga gegen den BVB planen.

„Er hat ein bisschen Probleme gehabt, aber ich glaube nicht, dass es so schlimm ist, dass er ausfallen wird. Ich denke, dass es bis Dienstag wieder passen müsste“, sagte Bayern-Coach Hansi Flick nach dem 5:2-Sieg gegen Eintracht Frankfurt.

Boateng musste in der 73. Minute wegen muskulärer Probleme ausgewechselt werden. Am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) empfängt der Tabellenzweite Borussia Dortmund den Spitzenreiter aus München. Die Bayern führen die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung auf den BVB an.