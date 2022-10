Bundesliga : Bayern-Quartett vor Rückkehr - Fragezeichen um Neuer

München Ein Quartett um Thomas Müller hat sich am trainingsfreien Tag auf das Bundesliga-Heimspiel des FC Bayern München gegen den SC Freiburg eingestimmt.

Müller, der beim 4:2-Erfolg in der Champions League in Pilsen wegen Rückenproblemen angeschlagen ausgewechselt werden musste, drehte einige Laufrunden. Matthijs de Ligt (muskuläre Probleme an der Hüfte), Serge Gnabry (Kapselverletzung am Knie), Alphonso Davies (Schädelprellung), die gegen Pilsen fehlten, trainierten unter der Leitung von Trainer Julian Nagelsmann.

Die Münchner erwarten am Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) den Tabellenzweiten aus Freiburg. Ob Jamal Musiala nach seiner Corona-Infektion auch schon wieder eine Kader-Option sein kann, ist offen. In seiner Mitteilung vom Freitag machte der Verein keine Angaben zu Kapitän Manuel Neuer. Der Torhüter fehlte gegen Pilsen wegen einer Prellung am Schultereckgelenk und wurde von Sven Ulreich vertreten. Der dritte Torhüter Johannes Schenk trainierte am Freitag wie Müller & Co.