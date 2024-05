Bundesliga Bayern-Profis Boey und Sarr zurück im Mannschaftstraining

Rechtsverteidiger Boey war in der Winterpause für rund 30 Millionen Euro von Galatasaray Istanbul zu den Münchnern gewechselt. Der Franzose kam bislang zweimal in der Fußball-Bundesliga für die Bayern zum Einsatz. Sein Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2028. Er hofft auf einen Neustart in der kommenden Saison.