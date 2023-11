Bundesliga Bayern-Profi Müller will über 2024 hinaus weitermachen

Nach „Sport Bild“-Informationen plant der FC Bayern mit der Club-Ikone in den kommenden Wochen erste Gespräche. Die Grundsatz-Entscheidung von Müller, der zu den Topverdienern im Team zählt, steht. Er will die Laufbahn auf höchstem Niveau fortsetzen und weiter auch Champions League spielen. Laut der „Sport Bild“ soll er auch einen Wechsel innerhalb der Bundesliga Müller nicht ausschließen - was allerdings schwer vorstellbar ist.