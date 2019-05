Transfermarkt : Bayern-Präsident Hoeneß bereitet Boatengs Abschied vor

Kaiserslautern Uli Hoeneß sprach von einem „falschen Zungenschlag“ - und legte dann gleich mit der nächsten Kritik an Jérôme Boateng nach.

Angesichts lustloser Auftritte in den vergangenen Wochen und der Neueinkäufe von Benjamin Pavard (VfB Stuttgart) und Lucas Hernandez (Atlético Madrid) brauchen die Münchner um Trainer Niko Kovac den 30-Jährigen offenbar nicht mehr. Nun sind sie um einen möglichst geräuschlosen Abgang bemüht, sofern das nach dem Hoeneß-Klartext am vergangenen Sonntag überhaupt noch möglich ist.

Zwar habe Boateng in seinen Bayern-Jahren, die im Triple 2013 ihren Höhepunkt fanden, „einen super Job gemacht - aber wir kriegen Hernandez, Pavard, dazu haben wir Mats Hummels und Niklas Süle“, zählte Hoeneß auf. Bei so viel Qualität ist für einen alternden Boateng, der schon im März von Joachim Löw aus dem Nationalteam gestrichen wurde, kein Platz, so klang es. Durch seinen Vertrag bis 2021 ist gewährleistet, dass der FC Bayern Millionen erhält, die er an anderer Stelle wieder in den Umbau seines Kaders stecken kann.