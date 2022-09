Bundesliga : Bayern-Präsident Hainer: Mannschaft „wird Gas geben müssen“

München Nach vier sieglosen Spielen in der Fußball-Bundesliga erwartet Präsident Herbert Hainer im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen einen anderen Auftritt.

„Ich bin fest davon überzeugt, dass die Mannschaft am Freitag alles geben wird und dass sie die Niederlage gegen Augsburg revidieren will“, sagte der 68-Jährige in München. „Ich glaube auch, alle wissen, dass wir jetzt richtig Gas geben müssen. Wir werden am Freitag eine ganze andere Mannschaft sehen - und auch eine siegreiche Mannschaft.“