Bundesliga : Bayern-Präsident Hainer: Kahn wird sich bei DFL einbringen

München Nach dem vorzeitigen Abschied der bisherigen DFL-Geschäftsführerin Donata Hopfen hat Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer ein starkes Engagement von Oliver Kahn angekündigt.

Für den FC Bayern München, für die ganze Bundesliga sei eine starke DFL „sehr, sehr wichtig“, sagte Hainer im Streamingdienst DAZN und kündigte an: „Da müssen wir uns alle zusammenschließen, und der FC Bayern wird sich da sehr aktiv, vor allem Oliver Kahn in der Person als Vorstandsvorsitzender, einbringen in den Prozess, die DFL weiter zu stärken.“