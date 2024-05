34. Spieltag Bayern nur Dritter: 2:4 bei Trainer Tuchels Abschied

Die Hoffenheimer können nach diesem furiosen Finale nun für Europa planen, unklar ist noch in welchem Wettbewerb. Als Tabellensiebter würde die Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo in die Europa League einziehen - wenn der deutsche Meister Bayer Leverkusen am kommenden Samstag das DFB-Pokalfinale gegen Außenseiter 1. FC Kaiserslautern gewinnt. Sonst geht es für die TSG in die Conference League.